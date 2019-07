Trump suivi par 19% des utilisateurs américains de Twitter, selon le Pew Research Center

(Belga) Près d'un utilisateur américain de Twitter sur cinq (19%) suit le compte officiel du président Donald Trump, fort de près de 62 millions d'abonnés sur le réseau social, selon une enquête publiée lundi par le Pew Research Center.

Le sondage montre que plus de la moitié de ces internautes (54%) sont favorables à la politique menée par le locataire de la Maison Blanche et à ses tweets souvent polémiques. Le Pew Research Center suggère toutefois que l'influence de M. Trump sur Twitter, son réseau social de prédilection, reste limitée, dans la mesure où seulement 22% des adultes américains possèdent un compte sur cette plateforme. Le 45e président américain est par ailleurs moins influent sur Twitter auprès des Américains que son prédécesseur Barack Obama, suivi par 26% des utilisateurs de Twitter aux Etats-Unis (107 millions d'abonnés). Parmi les utilisateurs du réseau social, près de 3 républicains sur 10 suivent M. Trump, tandis qu'ils ne sont que 13% chez les démocrates. L'enquête a été menée entre décembre 2018 et juillet 2019 sur un échantillon de 2.388 adultes américains présents sur Twitter et ayant accepté de partager leurs données publiques avec le centre de recherche. Ces chiffres sont publiés alors que M. Trump est sous le feu des critiques pour une série de tweets contre des élues démocrates de couleur qu'il a notamment appelé à "retourner" dans leur pays d'origine - alors même que plusieurs de celles visées sont nées aux Etats-Unis. (Belga)