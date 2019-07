La société ferroviaire FS, Atlantia et Delta Airlines vont reprendre Alitalia

(Belga) La société italienne des chemins de fer FS (Ferrovie dello Stato), le groupe Atlantia, qui appartient à la famille Benetton, et la compagnie américaine Delta entendent reprendre ensemble la compagnie aérienne en grande difficulté Alitalia, a annoncé FS lundi dans un communiqué.

Le ministère de l'Economie participera également au plan de sauvetage d'Alitalia placée sous tutelle depuis 2017. "L'Etat continuera d'avoir la majorité absolue dans l'entreprise et conservera donc le contrôle de la nouvelle société", a précisé sur Facebook Luigi Di Maio, vice Premier ministre et ministre du Développement économique. FS avait déposé fin octobre une offre de reprise, mais avait précisé chercher des partenaires. La société publique a obtenu depuis plusieurs délais pour boucler son tour de table. Delta et le ministère de l'Economie étaient déjà depuis plusieurs mois identifiés comme de futurs partenaires. Mais FS cherchait un quatrième partenaire solide. Quatre investisseurs avaient présenté dimanche une manifestation d'intérêt auprès de la banque conseillère Mediobanca: Atlantia, le groupe italien Toto, le patron du club de football de la Lazio de Rome Claudio Lotito, qui gère aussi diverses sociétés de nettoyage, et l'entrepreneur brésilien German Efromovich, actionnaire majoritaire de la compagnie aérienne nationale colombienne Avianca. "Le conseil d'administration des Ferrovie dello Stato Italiane, une fois évaluées les confirmations d'intérêt parvenues, a choisi Atlantia comme partenaire pour accompagner Delta Air Lines et le ministère de l'Economie et des Finances pour l'opération Alitalia", a expliqué FS dans un communiqué. Le groupe a précisé qu'il "commencerait à travailler au plus vite avec les partenaires choisis afin de partager un plan industriel et d'autres éléments de l'éventuelle offre". Atlantia est gestionnaire des aéroports de Rome et a déjà injecté de l'argent à deux reprises dans Alitalia, à l'occasion de recapitalisation de la compagnie en 2008 et avec l'arrivée d'Etihad (Emirats arabes unis). Le Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème), l'une des deux formations politiques présentes au gouvernement, a longtemps été vent debout contre l'entrée d'Atlantia au capital d'Alitalia, accusant la famille Benetton de négligences coupables dans l'effondrement meurtrier du pont de Gênes l'an dernier, qu'Atlantia gère via Aspi (Autrostrade per l'Italia). (Belga)