Un peu plus de déclarations remplies via Tax-on-web que l'année dernière

(Belga) Le SPF Finances a reçu 2.323.899 déclarations fiscales, dont 40.000 lundi, dernier jour pour remplir sa déclaration en ligne, via la plateforme Tax-on-web. C'est environ 10.000 de plus que l'année dernière, a indiqué le service public fédéral mardi.

Les contribuables qui n'ont pas encore rentré leur déclaration d'impôt peuvent encore le faire via un mandataire (comptable, expert-comptable, conseil fiscal, etc.), qui pourra la compléter sur Tax-on-Web jusqu'au 24 octobre. Le SPF Finances en attend encore plus d'un million. Ceux qui sont restés à l'ère du papier avaient, eux, jusqu'au 28 juin pour soumettre leur déclaration. (Belga)