Les parents McCann demandent aux Britanniques d'emporter des photos de Maddie en vacances: "Cela pourrait être l'affiche qui ramènera notre fille à la maison"

Kate et Gerry McCann ne veulent pas perdre espoir. Sur le site internet officiel dédié à la recherche de leur fille Madeleine, le couple somme les touristes britanniques de prendre des affiches de leur fille dans leurs valises dans le but de la retrouver 12 ans après sa disparition.

Madeleine Mc Cann est une petite fille britannique qui était en vacances au Portugal avec sa famille en mai 2007 lorsqu'elle a disparu de sa chambre d'hôtel alors que ses parents étaient au restaurant avec des amis.

Douze ans après la disparition irrésolue de leur fille alors qu'ils étaient en vacances en Algarve, Kate et Gerry McCann nourrissent toujours l'espoir de la retrouver.

"Un enfant sur 6 est retrouvé après avoir été reconnu sur une affiche. C’est pour cette raison que nous devons continuer à rappeler au public le visage de notre fille Madeleine et le fait qu’elle est toujours portée disparue", confient-ils sur leur site.

Pour tenter de garder la disparition de Madeleine sous les feux des projecteurs en ce début de période de vacances scolaires en Grande-Bretagne, Kate et Gerry McCann proposent de télécharger sur leur site internet des images de leur fille imprimées dans 17 langues différentes.

"Cela pourrait être l'affiche qui ramènera Madeleine à la maison", justifient-ils. Kate et Gerry demandent à toutes les personnes qui les soutiennent, d'imprimer leurs posters et leurs étiquettes de bagages sur lesquelles on peut voir le visage de Maddie. Et de préciser: "Vous pouvez les télécharger et les imprimer de chez vous. Merci de ne pas abandonner Madeleine. "

Différentes photos de Madeleine sont visibles sur ces affiches: des clichés de la fillette à l'âge de trois ans portant un chapeau de soleil et une robe écarlate et la dernière photo qui est une simulation du visage de Maddie à l'âge qu'elle aurait actuellement. Elle aurait 16 ans.

L'ancienne médecin généraliste Kate et le cardiologue Gerry, tous deux âgés de 51 ans et originaires de Rothley, dans le Leicestershire, estiment que leur fille pourrait encore être en vie, rapporte The Sun.

Madeleine a disparu de sa chambre d'hôtel située dans une station balnéaire de Praia da Luz en Algarve, quelques jours avant son quatrième anniversaire, en mai 2007, alors que ses parents Kate et Gerry, étaient au restaurant avec leurs amis. Lors d'un contrôle effectué par les parents lors de cette soirée, le lit dans lequel la petite fille dormait a été retrouvé vide. A ses côtés dormaient son frère et sa soeur couchés dans des petits lits de voyage.

Aucun indice n'a jusqu'à aujourd'hui permis de retrouver l'enfant disparu.

L’enquête de Scotland Yard, appelée Operation Grange, a coûté jusqu’à présent 11,75 millions de livres.

Il s’agit de l’une des enquêtes de police les plus longues, les plus médiatisées et les plus coûteuses de l'Histoire du Royaume-Uni. Elle a été ouverte par le Premier ministre de l’époque, David Cameron parce que les autorités britanniques estimaient que l'enquête portugaise avait été bâclée.