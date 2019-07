La police intriguée par la taille disproportionnée de sa perruque: ce Colombien dissimulait 500g de cocaïne

Un Colombien a été arrêté à l'aéroport de Barcelone, dans le nord-est de l'Espagne, avec 500 grammes de cocaïne cachés sous sa perruque, a annoncé mardi la police.



Passager d'un vol en provenance de Bogota particulièrement surveillé par les forces de l'ordre, il a attiré l'attention des agents "par son état notable de stress et par la taille disproportionnée de la perruque qu'il portait", selon un communiqué de la police.



Il portait sous son chapeau une perruque qui dissimulait un sachet contenant 503 grammes de cocaïne pouvant valoir plus de 30.000 euros.



Arrêté fin juin lors de cette "Opération Perruque", il a été remis à la justice.



En raison de ses forts liens culturels avec l'Amérique latine, l'Espagne est l'une des principales portes d'entrée de la cocaïne sud-américaine en Europe.



La drogue est importée la plupart du temps dans des cargaisons de marchandises ou transportée par des "mules", des passagers de vols réguliers qui la dissimulent sur eux.



Les forces de l'ordre espagnoles sont habituées à en retrouver dans les cachettes les plus improbables.



Ces dernières années, elles ont trouvé de la cocaïne dans une cargaison d'ananas, un fauteuil roulant, des implants mammaires, un set de vaisselle ou encore le plâtre d'un homme à la jambe cassée.