EBOLA en République démocratique du Congo: le premier patient diagnostiqué à Goma est décédé

Le pasteur congolais atteint d'Ebola, premier cas détecté à Goma, est décédé, a confirmé le gouverneur du Nord-Kivu, Carly Nzanzu, mardi. La nouvelle est entre autres relayée par le site actualite.cd. L'homme avait été diagnostiqué dimanche après s'être présenté à un centre de santé de Goma. Il avait ensuite été rapatrié, lundi matin, vers Butembo, un des foyers de l'épidémie, comme le prévoit la procédure.



L'homme est décédé lors de ce trajet vers Butembo, a précisé le gouverneur du Nord-Kivu. L'apparition d'un cas à Goma (environ un million d'habitants), plus grande ville touchée depuis le début de l'épidémie en cours, était particulièrement inquiétante après les centaines de décès déjà constatés dans l'est du pays. Les autorités avaient cependant appelé au calme dès dimanche, précisant que les autres passagers du bus emprunté par le pasteur pour venir à Goma avaient été identifiés et que leur vaccination et leur suivi débuteraient dès lundi. Le malade était arrivé dimanche matin par bus, depuis Butembo, un des foyers de l'épidémie. Le décompte du ministère congolais de la Santé de lundi faisait état d'un total de 2.501 cas de fièvre hémorragique Ebola jusqu'à maintenant en RDC, dont 1.668 malades décédés.