La police appelée pour un "incident" dans une habitation à Berchem: à son arrivée, elle découvre un mort et un blessé grave

Un incident grave survenu dans une habitation de Berchem, près d'Anvers, mardi après-midi a fait un mort et un blessé grave. Selon la police locale, les faits s'inscrivent probablement dans un contexte familial.



"Il est encore trop tôt pour donner des informations sur l'incident ou son contexte", a indiqué le porte-parole de la police, Wouter Bruyns. "Nous confirmons un incident grave survenu à cette adresse probablement dans le cadre familial. En arrivant, nous avons trouvé une personne décédée et une autre gravement blessée, laquelle a été emmenée à l'hôpital." La police a installé une zone de sécurité et contacté le parquet et le labo.