Une météo moins estivale: moins d'enfants égarés à la Côte

(Belga) Le service intercommunal des sauveteurs de Flandre occidentale a observé durant la première moitié de juillet un nombre d'enfants "perdus" à la Côte très bas par rapport aux débuts d'été des années précédentes. 102 enfants se sont égarés à la Côte belge en cette première moitié de juillet, contre 597 l'an dernier.

102 enfants égarés, c'est le nombre le plus bas de ces 5 dernières années sur cette période. La météo semble la principale cause, puisque ce début juillet n'a pas offert les mêmes journées chaudes et ensoleillées, très estivales, de l'an dernier. C'est à Ostende, Le Coq et Knokke-Heist que la plupart des bambins se perdent. (Belga)