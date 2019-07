Présidentielle américaine 2020 - La rappeuse Cardi B au soutien de Bernie Sanders, qui apprécie

(Belga) La rappeuse et chanteuse américaine Cardi B a de nouveau exprimé mardi son soutien au candidat à l'investiture démocrate Bernie Sanders, qui l'a remerciée, l'assurant que son "combat pour la justice" sociale continuait.

"Je suis triste que nous l'ayons laissé tomber en 2016", a écrit l'artiste originaire du Bronx sur son compte Twitter. "Cet homme se bat pour l'égalité des droits, les droits humains, depuis si longtemps." "Faire de ce pays un endroit meilleur est vraiment sa passion depuis longtemps", a-t-elle poursuivi dans ce message qui a reçu plus de 80.000 "likes". "Ce n'est pas qu'un axe de campagne." En 2016, Cardi B avait déjà enregistré une vidéo dans laquelle elle scandait: "Vote pour papa Bernie, meuf!" Dans une interview publiée en avril par le magazine Variety, Belcalis Almanzar, de son vrai nom, avait doublé la mise en assurant, au sujet de son choix pour le scrutin présidentiel de 2020: "Je serai toujours avec Bernie". "Merci @iamcardib (le nom de son compte Twitter)!", a répondu sur le même réseau social le sénateur du Vermont, qui se prépare actuellement à la primaire démocrate en vue de l'élection présidentielle de 2020. "Notre combat pour la justice est loin d'être fini et nous n'abandonnons pas." En début d'année, la rappeuse s'en était pris à Donald Trump, à qui elle reprochait d'avoir forcé des milliers de fonctionnaires à reprendre le travail sans salaire pour limiter les effets du "shutdown", le blocage de certains services de l'Etat. Cardi B a remporté le prix de l'album rap de l'année lors de la cérémonie des Grammy Awards, les récompenses de l'industrie musicale américaine, en janvier. Depuis son explosion, durant l'été 2017, trois de ses titres ont atteint le sommet des ventes aux Etats-Unis, de même que son album, "Invasion Of Privacy". (Belga)