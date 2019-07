La circulation ferroviaire entre la Belgique et la France a totalement repris

Le trafic ferroviaire entre la France et la Belgique, que ce soit celui des trains internationaux ou locaux, a intégralement repris dans les deux sens en milieu d'après-midi, vers 16h00, signale Infrabel.



Pour le trains internationaux, la perturbation et l'interruption du trafic entre les deux pays n'a duré qu'approximativement une heure, de 14 à 15h00 environ, tandis que la reprise du trafic a été un peu plus longue pour les convois ordinaires. Un court-circuit dans une caténaire, du côté français de la frontière, était à l'origine des perturbations, ayant entrainé un petit incendie sur un talus.