Mircea Geoana, premier Roumain à devenir n°2 de l'Otan

(Belga) Le Roumain Mircea Geoana deviendra à la mi-octobre le nouveau sous-secrétaire général de l'Otan. Ainsi en a décidé le secrétaire général Jens Stoltenberg. M. Geoana succèdera à l'Américaine Rose Gottemoeller qui occupe ce poste depuis octobre 2016. Mircea Geoana deviendra ainsi le premier Roumain à occuper cette fonction, selon l'Alliance.

"C'est un défenseur inébranlable du lien transatlantique et il apportera sa longue expérience d'homme d'Etat et de diplomate", affirme mercredi M. Stoltenberg dans un communiqué. Le patron de l'Otan y remercie aussi Rose Gottemoeller. "Ses compétences diplomatiques et son expertise en matière de politique de sécurité internationale auront été d'une valeur inestimable pour l'Alliance, à une époque où nous devons nous adapter à un environnement sécuritaire plus instable." Mircea Geoana est le fondateur de l'ONG Aspen Institute Romania. Il a été président du Sénat roumain, ministre des Affaires étrangères et ambassadeur de Roumanie à Washington. Madame Gottemoeller est la première femme à avoir occupé ce poste. (Belga)