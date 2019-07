Les plus beaux bergers allemands de Belgique élus à Petit-Waret

(Belga) Les plus beaux bergers allemands du pays ont été élus mercredi à Petit-Waret (Andenne) à l'occasion du championnat de Belgique de la spécialité. L'événement était cette année organisé par la Royal club du berger allemand (RCBA).

Quelque 250 chiens venus du monde entier ont été présentés à ce concours. Ils étaient répartis en différentes catégories selon leur longueur de poils, leur sexe et leur âge : 6-9 mois, 9-12 mois, 12-18 mois, 18-24 mois et plus de 24 mois titulaires d'un brevet de travail. Ce sont ainsi 20 champions de Belgique qui ont été sacrés. Chaque chien s'est aussi vu remettre une mention, la plus prestigieuse étant "auslese" (élite en allemand) pour la classe supérieure. "Les bergers allemands sont d'abord évalués en statique sur base de différents critères morphologiques et esthétiques", a expliqué Marcel Mignolet, seul juge belge, entouré de cinq confrères allemands. "Ensuite, on les met en mouvement pour les classer en fonction de leur capacité à trotter de manière endurante et élégante". "C'est très important pour les éleveurs de venir ici car les juges seront aussi présents au championnat du monde qui aura lieu à Nuremberg en Allemagne", a de son côté souligné Diane Delen, administratrice du RCBA. "C'est d'abord une passion, mais certains sont professionnels et bien figurer est important pour leurs élevages". (Belga)