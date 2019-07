Accord de gouvernement bruxellois - Ecolo était toujours réuni peu avant minuit pour discuter du casting ministériel

(Belga) Les écologistes étaient toujours réunis mercredi peu avant minuit dans un auditoire de l'ULB pour approuver les compétences qu'ils reçoivent dans le gouvernement bruxellois ainsi que les personnalités qui les exerceront.

Vers 23h, le groupe des parlementaires bruxellois est entré en réunion avec la co-présidente et négociatrice Zakia Khattabi. Il leur appartient de fournir une proposition au Conseil de fédération des Verts et à l'assemblée générale du parti. Plusieurs noms circulent. Outre Alain Maron, co-négociateur qui recevrait le mandat de ministre, celui d'Isabelle Pauthier, ancienne secrétaire générale de l'ARAU, issue de la société civile, et élue au parlement régional le 26 mai dernier est évoqué pour le secrétariat d'Etat auxquels ont droit les écologistes francophones. (Belga)