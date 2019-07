Incendie d'un studio d'animation au Japon: le bilan monte à 24 morts selon les pompiers

Le bilan d'un incendie d'origine présumée criminelle au Japon s'élève à au moins 24 morts, après la découverte de personnes supplémentaires sans vie dans l'immeuble d'un studio d'animation ravagé par les flammes à Kyoto, selon les secours.

"Nous avons trouvé une personne supplémentaire en arrêt cardiaque au deuxième étage et une dizaine d'autres dans le même état sur les escaliers entre le 2e et le toit-terrasse", a indiqué à l'AFP un porte-parole des pompiers de cette ville de l'ouest du Japon. Outre 35 blessés, le décès de 13 autres personnes avait déjà été constaté auparavant et plusieurs salariés de la société Kyoto Animation manquent encore à l'appel.