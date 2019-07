CAN-2019 : "Le Sénégal a aussi des arguments" pour l'emporter, estime Aliou Cissé

"L'Algérie est une grande équipe, nous la respectons. Mais nous avons aussi des arguments à faire valoir", a déclaré le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé, jeudi à la veille de la finale de la CAN-2019, alors que sa sélection n'a jamais remporté le trophée continental dans son histoire.

La victoire de l'Algérie contre le Sénégal (1-0) en phase de poules donne-t-il une indication sur le favori de la finale ?

"C'était un faux-pas. Mais ce match nous a permis de nous remobiliser, de faire notre autocritique. L'Algérie est une grande équipe, nous la respectons. Mais nous avons des arguments à faire valoir aussi. Nous sommes en finale, determinés à la gagner tout simplement", a estimé Aliou Cissé, lors de la conférence de presse d'avant-match.

"Cette défaite nous a permis de nous remobiliser, d'être encore plus fort. Vous verrez qu'il n'y a pas une grande différence entre l'Algérie et le Sénégal", a-t-il ajouté.

Les Lions de la Téranga, en quête du premier titre continental de son histoire, n'avait plus atteint la finale d'une CAN depuis 2002.

"Dix-sept ans c'est assez long, il y a eu depuis plus de 5-6 CAN. Beaucoup de nos garçons avaient peut-être 5-6 ans à l'époque. Pour arriver à ce niveau de la compétition, (on a vécu) beaucoup de déception, de désillusions, de larmes. Aujourd'hui nous y sommes, nous ne comptons pas nous arrêter à cette finale. Nous voulons plus que cela!", a prévenu le coach sénégalais, finaliste malheureux de 2002 en tant que joueur.

Pour faire face aux coéquipiers de Riyad Mahrez, meilleure attaque de la compétition avec 12 buts, le Sénégal sera privé de son meilleur défenseur Kalidou Koulibaly, suspendu.

"C'est un garçon exceptionnel, c'est un grand joueur. Il fait partie des meilleurs défenseurs du monde. Aujourd'hui, je suis triste qu'il ne soit pas avec nous, c'est un grand patriote, qui a énormément de caractère. Perdre un garçon comme ça, c'est une perte pour notre système défensif. Vendredi nous jouerons aussi pour lui", a-t-il prévenu.