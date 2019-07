Poutine et Macron veulent "consolider les efforts" pour sauver l'accord nucléaire iranien

(Belga) Le président français Emmanuel Macron et son homologue russe Vladimir Poutine ont convenu jeudi lors d'une conversation téléphonique de "consolider les efforts" pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien, a annoncé le Kremlin.

Les deux hommes ont "souligné le fait que l'accord est un facteur important pour assurer la sécurité au Proche-Orient et le régime de non-prolifération nucléaire", au cour de cet entretien téléphonique dont l'initiative revient à la France, selon Moscou. Ils ont "noté l'importance de consolider les efforts de tous les Etats intéressés dans la préservation dans sa totalité de l'accord" conclu en 2015. Les deux chefs d'Etat ont aussi abordé le conflit en Syrie et M. Macron a accepté l'invitation de Vladimir Poutine aux célébrations du 75e anniversaire de la défaite de l'Allemagne nazie dans la Seconde guerre mondiale, le 9 mai 2020 à Moscou, a précisé le Kremlin. Les tensions ne cessent de monter dans la région du Golfe depuis le retrait unilatéral des Etats-Unis, en mai 2018, de l'accord sur le nucléaire iranien signé en 2015. Téhéran s'était engagé par ce texte à ne pas chercher à acquérir la bombe atomique et avait accepté de réduire drastiquement son programme nucléaire en échange de la levée de sanctions internationales asphyxiant son économie. Mais le rétablissement des sanctions américaines a eu pour effet de presque totalement isoler l'Iran du système financier international et de lui faire perdre la quasi-totalité de ses acheteurs de pétrole. En riposte au retrait américain, Téhéran a commencé début juillet à s'affranchir de certaines obligations prévues par l'accord, dont la Russie, la Chine, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne restent partie prenante. (Belga)