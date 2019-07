France: un ancien pompier volontaire condamné pour la mort en service d'une collègue

(Belga) Un ancien pompier volontaire a été condamné jeudi à Montbéliard, en France, à 36 mois de prison, dont 24 avec sursis, pour avoir conduit en état d'ivresse un véhicule de service et causé un accident qui avait coûté la vie à une collègue de 19 ans, a-t-on appris auprès de son avocat.

Le tribunal correctionnel de Montbéliard a aussi prononcé à l'encontre de cet homme de 28 ans une interdiction d'exercer une activité de pompier pendant trois ans ainsi qu'une suspension de permis d'un an, a indiqué Me Jean-Baptiste Euvrard. Ce jugement est très en-deçà des réquisitions du parquet qui avait demandé lors de l'audience jeudi dernier cinq ans de prison, dont trois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve, une interdiction d'exercer la fonction de pompier pendant cinq ans et une suspension de permis de cinq ans, a-t-il ajouté. "C'est une bonne décision", avec une peine aménageable qui évitera à l'ancien sapeur-pompier volontaire, actuellement salarié dans une entreprise de BTP, de faire de la prison, s'est félicité Me Euvrard. Le conseil a exclu que son client, qui avait démissionné des pompiers juste après les faits, fasse appel. L'accident s'était produit le 20 septembre 2015 à Saint-Hippolyte (Doubs), alors que le jeune homme, ivre, avait le pris le volant d'un véhicule de secours qui transportait six pompiers vers une intervention. Il avait perdu le contrôle du véhicule et percuté un muret sur une route départementale au sud de Montbéliard, tuant une jeune femme sapeur-pompier volontaire de 19 ans. Cinq pompiers avaient été blessés. L'enquête avait démontré que le jeune sapeur-pompier volontaire présentait un taux d'alcoolémie de deux grammes par litre de sang, avait indiqué à l'époque le parquet de Montbéliard. Il avait été mis en examen pour homicide et blessures involontaires et placé sous contrôle judiciaire. (Belga)