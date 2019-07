Afghanistan: 11 morts dans une attaque des talibans contre des locaux de la police

(Belga) Au moins onze personnes ont été tuées et des dizaines blessées jeudi dans une attaque lancée par les talibans contre des locaux de la police à Kandahar (sud), la deuxième ville du pays, ont annoncé les autorités et un porte-parole des insurgés.

L'attaque a commencé par l'explosion d'une voiture piégée, puis des hommes armés ont pris d'assaut les locaux de la police. "Des moudjahidines équipés d'armes lourdes et d'armes légères ont fait irruption dans le quartier général (de la police) et lancé leurs opérations à l'intérieur", a déclaré le porte-parole des talibans Qari Yousuf Ahmadi. Selon Baheer Ahmadi, porte-parole du gouverneur de la province de Kandahar, onze personnes ont été tuées, dont neuf civils et deux policiers, et 80 autres, dont des femmes et des enfants, blessées. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur Nasrat Rahimi a indiqué que huit assaillants avaient participé à l'attaque. Deux se sont fait exploser, tandis que les six autres ont été "coincés dans un immeuble". Hayatullah Hayat, le gouverneur de la province de Kandahar, a indiqué que les forces afghanes avaient lancé une opération de "nettoyage" pour s'assurer qu'il n'y avait plus aucun assaillant dans les locaux de la police. Par ailleurs, six camions transportant des marchandises ont brûlé, a-t-il ajouté. "Les combats continuent. Des véhicules ont été brûlés. A présent l'armée afghane et des hélicoptères américains survolent la zone", a déclaré le chef de la police Tadin Khan. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montraient un immense panache de fumée au-dessus de Kandahar. Mercredi, un colonel de l'armée afghane avait été abattu à Ghazni, dans le centre du pays, par deux soldats afghans qui se sont révélés être des talibans infiltrés. (Belga)