Turquie: Trump n'envisage pas de sanctions "à ce stade" après l'achat de missiles russes

Le président américain Donald Trump a affirmé jeudi qu'il n'envisageait pas, "à ce stade", de sanctions contre la Turquie après la décision d'Ankara d'acheter des systèmes de défense anti-aérienne russes S-400.

"Nous n'envisageons pas cela pour l'instant", a déclaré M. Trump depuis le Bureau ovale. Interrogé quelques minutes plus tard sur le fait de savoir si une telle hypothèse était exclue, il s'est montré moins catégorique. "Nous étudions cette possibilité", a-t-il répondu. "C'est une décision très difficile pour de nombreuses raisons", a-t-il ajouté, mettant une nouvelle fois en cause la façon dont l'affaire a été gérée par son prédécesseur Barack Obama. "Nous étudions cela et nous verrons. Nous n'avons encore rien annoncé", a-t-il conclu. Les Etats-Unis ont confirmé mercredi l'exclusion de la Turquie du programme d'avion furtif américain F-35, jugeant que ce dernier ne pouvait coexister avec "une plateforme de collecte de renseignements russe qui va être utilisée pour percer ses capacités de pointe". En dépit de la menace de sanctions américaines, Ankara a préféré l'offre russe et la livraison des premières pièces des missiles S-400 a commencé la semaine dernière.