Francofolies de Spa - Zaz fait monter des responsables d'une association liégeoise lors de son concert à Spa

Lors de son concert jeudi soir aux Francofolies de Spa, Zaz a fait monter sur scène l'une des responsables de l'association liégeoise, La Besace, qui mène des actions de sensibilisation à l'environnement auprès du jeune public.

Depuis mai 2015, l'artiste française, très engagée, a lancé un projet dénommé Zazimut dont le but et de promouvoir, au travers des associations qu'elle met en avant, une société plus respectueuse de la vie sous toutes ses formes. En quatre ans, elle est ainsi venue en aide à 200 associations à travers le monde. Lors de son passage à Spa, elle a choisi de promouvoir l'asbl liégeoise "La Besace" qui, depuis 2011, sensibilise les élèves de maternelle et de primaire en région liégeoise à réaliser des économies d'énergie au sein de leur établissement et ce dans le cadre de l'action "Défi énergie - Génération Zéro watt" Le produit de la vente des articles merchandising sera ainsi reversé à cette association, a assuré Zaz qui a offert une performance énergique jeudi soir sur le podium spadois.