Prévisions météo: un week-end agréable avant l'arrivée d'une nouvelle vague de chaleur

Aujourd'hui, on prévoit d'abord quelques pluies résiduelles ce matin dans la moitié sud-est. Ailleurs le temps sera sec avec quelques éclaircies. Ensuite, le temps deviendra sec partout avec du soleil et des passages nuageux, parfois plus nombreux dans le nord-ouest l'après-midi. Une ondée sera toutefois possible à la côte l'après-midi. Les températures atteindront 21 ou 22 degrés dans la région côtière et en Ardenne, et 23 à 26 degrés dans les autres régions. Le vent sera faible à modéré de sud-ouest et une brise de mer modérée rafraîchira l'atmosphère de la région côtière l'après-midi.

Samedi, une perturbation traversera le pays d'ouest en est. La nébulosité augmentera rapidement à partir de l'ouest et sera suivie par des périodes de pluie ou d'averses pouvant localement être orageuses l'après-midi. Maxima de 21 degrés à la côte à 27 degrés en Lorraine belge.