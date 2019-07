Un avion russe évacué à cause d'une odeur étrange et de fumée

Deux personnes ont été hospitalisées vendredi à Moscou après l'évacuation d'un avion de ligne à l'intérieur duquel ont été signalées une odeur étrange et de la fumée, ont indiqué la compagnie aérienne et l'aéroport.



Le vol, opéré par la compagnie russe Nordwind Airlines à destination de l'Arménie, a été annulé en raison d'une "odeur étrangère" à bord de ce Boeing 737, selon l'entreprise. L'équipage a utilisé les toboggans de secours pour évacuer les passagers : 162 adultes et 11 enfants.





Deux passagers hospitalisés



L'aéroport international Moscou-Cheremetievo, citant le commandant de bord, a pour sa part évoqué la présence de fumée dans la cabine, mais pas de feu.

Cinq passagers ont dû recevoir une aide médicale et deux ont été hospitalisés, selon la même source.



En mai, 41 personnes avaient été tuées dans l'atterrissage d'urgence et l'incendie à Cheremetievo d'un avion Superjet 100, premier avion civil conçu par la Russie post-soviétique. Les enquêteurs avaient pointé du doigt la mise hors service du pilotage automatique par la foudre et de probables erreurs des pilotes.