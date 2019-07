Explosion ce matin dans un restaurant à Anvers

Une explosion a retenti vendredi matin dans le Grand Café du domaine du château Den Brandt à Anvers, indique la police locale. Aucun blessé n'est à déplorer mais des dégâts sont constatés. Mercredi matin, le domaine avait déjà été fermé temporairement, après la découverte d'une grenade dans le même restaurant.



La police a été avertie de l'explosion vers 07h30, heure à laquelle les dégâts ont été constatés. Le moment précis auquel l'explosion a eu lieu n'est pas clair. "A un moment entre la fermeture du restaurant et la découverte des dommages", semble-t-il. Des fenêtres ont été brisées et l'intérieur a été ravagé mais le bâtiment reste stable. La police judiciaire fédérale est sur place, tout comme le labo judiciaire et le service de déminage Sedee.

"Le site du château est fermé. Dans l'intérêt de l'enquête, je ne peux donner davantage de détails", a précisé un porte-parole de la police. Le domaine du château avait été temporairement fermé mercredi matin, après qu'une grenade eut été découverte dans le Grand Café. Un incendie, probablement criminel, s'était également déclenché dans le restaurant Murni, situé aussi dans le domaine.