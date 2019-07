L'arrière d'un bâtiment de trois étages s'effondre à Molenbeek: un ouvrier a été blessé

Un pan d'immeuble s'effondre rue Vandenboogaerde à Molenbeek-Saint-Jean, faisant un blessé.

Tout l'arrière d'un bâtiment de trois étages s'est écroulé vendredi vers 11h50, rue Vandenboogaerde à Molenbeek-Saint-Jean, a indiqué le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. Trois ouvriers se trouvaient à l'intérieur en train de travailler. L'un d'eux a été légèrement blessé et emmené à l'hôpital. Par ailleurs, une crèche et un immeuble ont été évacués par mesure de sécurité.

"Heureusement, l'immeuble n'était pas du tout habité et aucune autre personne que les ouvriers ne se trouvait donc à l'intérieur", a expliqué Walter Derieuw. "Le bâtiment a été sécurisé et les pompiers attendent l'arrivée d'un architecte ou d'un ingénieur de la commune pour connaître les mesures à prendre. Par ailleurs, un bâtiment situé en face et une crèche ont été évacués par sécurité. Les enfants de la crèche ont été emmenés dans un parc à proximité", a poursuivi le porte-parole des pompiers.Actuellement, la cause de l'effondrement est inconnue.