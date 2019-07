Des étangs de Bruxelles sont des zones de baignade cet été: "J'ai les pieds dans la boue mais c'est sympa"

L'organisation Pool is Cool propose cet été trois explorations balnéaires des étangs bruxellois. Ces tests de nage en plein air se déroulent en juillet et en août.

Cela fait partie du projet Expedition Swim, un programme d'étude sur l'avenir de la nage dans la capitale. La Région bruxelloise et les communes concernées travaillent activement au programme.

Ces 19 et 20 juillet, les baigneurs peuvent tester les eaux de l'étang de la Pède à Anderlecht. "J'ai les pieds dans la boue, des herbes partout, mais c'est sympa", a confié une baigneuse dans le RTL info 13h ce vendredi.

L'eau a été testée, et elle s'avère de bonne qualité, même de meilleure qualité qu'à la mer du Nord, a-t-on appris.

Les 27 et 28 juillet, ils testeront le Lac du Bois de la Cambre et l'étang des Pêcheries Royales à Watermael-Boitsfort, les 3 et 4 août.

Pool is Cool invite chacun à venir tester ces étangs tant pour l'entraînement de natation que la baignade de plaisir.