Enorme explosion dans une usine de gazéification en Chine: de "nombreux blessés"

Au moins deux personnes ont été tuées, 18 blessées, et douze ont disparu dans une énorme explosion qui a frappé vendredi une usine de gazéification dans le centre de la Chine, ont annoncé plusieurs médias d'Etat.

Une énorme explosion a frappé vendredi une usine de gazéification dans le centre de la Chine, brisant des vitres dans un rayon de trois kilomètres, ont annoncé plusieurs médias d'Etat, qui font pour l'instant état de "nombreux blessés". La déflagration s'est produite vers 17H45 (09H45 GMT) dans un atelier de l'usine Henan Coal Gas (Group) située dans la localité de Yima, dans la ville de Sanmenxia à environ 900 kilomètres au sud-ouest de Pékin, selon l'agence de presse Chine nouvelle. Elle a touché une unité de séparation de l'air de l'usine mais pas les zones des réservoirs de gaz, a précisé l'agence, citant une source auprès des autorités locales. La télévision d'Etat CCTV a diffusé des vidéos montrant un énorme champignon de fumée gris, des vitres de bâtiments brisées, des débris jonchant le sol, des habitants paniqués et des médecins en blouse blanche auprès de blessés tenant des mouchoirs sur leur tête en sang.



On déplore la mort d'au moins deux personnes et de nombreux blessés. Plusieurs individus sont également portés disparus.



Une usine de gazéification permet généralement de convertir des matières carbonées ou organiques en gaz, utilisables ensuite pour la production d'électricité, de piles à combustible ou encore d'énergie.





Une longue série

Les explosions accidentelles surviennent régulièrement en Chine, généralement dans le secteur industriel.



En mars, l'explosion d'une usine chimique à Yancheng, ville située à 260 kilomètres au nord de Shanghai, a causé la mort de 78 personnes et dévasté des habitations sur plusieurs kilomètres à la ronde.



L'entreprise avait dans le passé été épinglée à plusieurs reprises pour des manquements à la réglementation en matière d'environnement.



En novembre 2018, une fuite de gaz dans une usine chimique a provoqué une explosion qui a fait 23 morts, à Zhangjiakou, une ville-hôte des JO d'hiver 2022 située à environ 200 kilomètres au nord-ouest de Pékin.



Mais un des plus graves accidents industriels est celui survenu en 2015 à Tianjin (nord): une gigantesque explosion dans un entrepôt de produits chimiques avait fait au moins 165 morts dans cette grande ville portuaire, à quelque 120 kilomètres de Pékin.



Le site industriel incriminé stockait quelque 700 tonnes de cyanure de sodium hautement toxique, parmi des milliers de tonnes d'autres composants chimiques dangereux.



L'ancien maire de la ville, qui avait dirigé le comité chargé de gérer la catastrophe, a été condamné en 2017 à 12 ans de prison pour corruption.