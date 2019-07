L'homme qui avait foncé sur un policier à Molenbeek a été arrêté pour tentative de meurtre

L'homme qui avait foncé en voiture sur un policier le 1er juin dernier à Molenbeek-Saint-Jean a été interpellé la semaine dernière et placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction pour tentative de meurtre. L'information de Sudpresse est confirmée vendredi par le parquet de Bruxelles.

Le suspect, E.A., âgé de 25 ans, avait échappé à la police le 1er juin dernier, au terme d'une course-poursuite effrénée entre Laeken et Molenbeek-Saint-Jean. Vers 20h30, une patrouille de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles avait tenté d'interpeller l'individu, après avoir remarqué qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt suite à une condamnation à une peine de prison pour des faits d'entrave méchante à la circulation. À la vue des policiers, l'homme avait pris la fuite au volant d'une Opel Corsa. S'en était alors suivie une course-poursuite, depuis la rue Ernest Vander Aa à Laeken. Un peu plus tard, une patrouille de la Brigade Anti-Agression (BAA), appelée en renfort, était parvenue à intercepter le fuyard sur le boulevard du Jubilé à Molenbeek-Saint-Jean. Elle avait ordonné au suspect de s'immobiliser et de sortir de son véhicule. Mais il n'a pas obtempéré et a foncé en direction des policiers, percutant l'un d'eux et l'emportant sur son capot sur quelques mètres. Les policiers avaient ensuite tiré à quatre reprises dans le véhicule. Une balle avait atteint le suspect mais il avait pu poursuivre sa fuite.

Le 10 juillet dernier, cet individu a été retrouvé et interpellé. Il a été placé sous mandat d'arrêt jeudi, suspecté de tentative de meurtre sur un policier. Il est déjà connu des services de police et de justice pour de nombreux faits, notamment de roulage.