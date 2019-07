France: indignation après un tweet jugé raciste de l'eurodéputée Nadine Morano

(Belga) Plusieurs ministres et de nombreux députés du parti présidentiel français LREM se sont indignés vendredi d'un message publié par l'eurodéputée de droite Nadine Morano sur Twitter, jugé "raciste", dans lequel l'eurodéputée LR s'en est prise à la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye.

"Les propos ouvertement racistes de Nadine Morano sont indignes d'une responsable politique. Vous devez les retirer et présenter vos excuses, sous peine de poursuites. Soutien politique et amical à Sibeth Ndiaye, au nom des députés de La République en marche", s'est insurgé le patron des députés de La République en marche, Gilles Le Gendre. Le député macroniste faisait référence à un tweet publié vendredi par l'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, dans lequel elle s'en est prise aux "inepties débitées souvent en tenue de cirque" de Mme Ndiaye, qualifiée de "Sénégalaise très bien née ayant obtenu la nationalité Française il y a trois ans... visiblement avec de grandes lacunes sur la culture française". Mme Morano, réélue eurodéputée Les Républicains (LR) en mai dernier, a conclu que la porte-parole du gouvernement est "indigne de cette fonction gouvernementale en France". A la suite de la mise en garde de M. Le Gendre, Nadine Morano s'est interrogée dans un nouveau tweet : "Il ne faut rien dire parce qu'elle est noire, c'est ça ? ", en demandant pour sa part à Mme Ndiaye des excuses "à présenter aux Français". Le ministre des Relations avec le Parlement, Marc Fesneau, a dénoncé un "racisme ordinaire, dérapages et amalgames ordinaires, +pensée+ ordinaire". La +banalité+ qui amène toujours au pire". "L'ex-ministre Nadine Morano se distingue à nouveau par ses remarques racistes et discriminantes. La prochaine fois qu'elle attaquera la porte-parole du gouvernement, je l'invite à piocher ailleurs que dans le bréviaire du Rassemblement national" (extrême droite), a twitté la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. "Qu'est-ce qui gêne Nadine Morano ? Son style vestimentaire ou que Sibeth Ndiaye soit Française, et pire encore, ministre de la République? ", a demandé le ministre de l'action et des Comptes publics, Gérald Darmanin. Pour le ministre de la Culture, Franck Riester, "une nouvelle fois, Nadine Morano nous offre un affligeant mélange de haine raciste et de violence gratuite", tandis que la secrétaire d'Etat Marlène Schiappa a donné des conseils de lecture à l'ancienne députée, comme "Noir n'est pas mon métier", pour lui permettre "peut-être de comprendre pourquoi (ses) propos sont racistes, déplacés, blessants et injurieux".