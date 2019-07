L'architecte César Pelli, concepteur des Tours Petronas de Kuala Lumpur, est décédé

L'architecte argentin César Pelli, à qui l'on doit notamment les emblématiques Tours Petronas de Kuala Lumpur ou le One World Financial Center de New York, est décédé vendredi à l'âge de 92 ans.

"Je tiens à adresser mes condoléances à la famille et aux amis du talentueux César Pelli. Les œuvres qu'il laisse en héritage dans le monde entier sont une source de fierté pour les Argentins", a déclaré le président argentin Mauricio Macri sur Twitter.

Il a également été honoré par Juan Manzur, gouverneur de Tucuman, la province où il est né le 12 octobre 1926, ainsi qu'à l'Université nationale, où il avait obtenu son diplôme d'architecte.

"La trajectoire mondiale de l'architecte Pelli a été une fierté non seulement pour les Tucumanos mais aussi pour tous les Argentins", a indiqué sur Twitter M. Manzur, mettant en avant "la qualité et la monumentalité de ses œuvres", et "son énorme capacité de travail".

Diplômé de l'Université de Tucuman, il était parti vivre aux Etats-Unis en 1952, dans le Connecticut, grâce à une bourse. Il a été doyen de l'Ecole d'architecture de l'Université de Yale de 1977 à 1984 et a reçu la médaille d'or de l'Institut américain d'architecture ainsi que des dizaines d'autres prix.

Parmi ses œuvres les plus célèbres de cet architecte de référence, affable et humble, figurent les tours jumelles Petronas de Kuala Lumpur, qui culminent à 452 mètres et étaient les plus hautes tours du monde à leur inauguration en 1998, titre qu'elles ont gardé jusqu'en 2003.

César Pelli a également réalisé l'agrandissement du Musée d'art moderne de New York (Moma) en 1984, la Tour Iberdrola de Bilbao, le Centre financier international de Hong Kong, la Gran Torre Costanera de Santiago du Chili, le Pacific Design Center à Los Angeles, l'Aria Resort de Las Vegas, ainsi que des dizaines de théâtres et de centres culturels à travers le monde.

L'une de ses dernières réalisations est le Salesforce Transit Center à San Francisco, inauguré en 2018, une station de transport urbain moderne qui comprend des espaces verts, un centre commercial et un amphithéâtre.