Comme prévu, la pluie a balayé une partie du pays: voici ce qui nous attend pour le reste du week-end

Des averses orageuses continuent à traverser le pays d'ouest en est. Localement, elles pourront être fortes et accompagnées de grêle et de rafales, prévient l'IRM. Cet après-midi, le ciel sera partiellement à très nuageux. Le temps sera variable avec quelques périodes sèches mais aussi des averses de pluie ou des orages, parfois intenses et accompagnés de grêle.



Au littoral et dans l'ouest le temps deviendra sec avec des éclaircies plus larges. Les maxima seront compris entre 22 degrés au littoral et 26 degrés en Gaume. Vent modéré et au littoral parfois assez fort de sud-ouest. Rafales de 65 km/h sont possibles par endroits, voire davantage sous un orage.Localement elles pourront être fortes et accompagnées de grêle et de rafales.

Ce soir, encore quelques averses de pluie ou d'orages sur la moitié est du pays. Cette nuit, un temps sec avec temporairement de larges éclaircies, mais surtout dans la nuit parfois assez bien de nuages. Minima entre 12 et 16 degrés avec un vent faible à modéré d'ouest-sud-ouest.

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis un avertissement jaune aux orages, qui pourraient être intenses, pour toute la journée de samedi et pour l'intégralité du pays.