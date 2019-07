Dortmund, avec Hazard et Witsel, bat Liverpool 3-2, Dries Mertens vainqueur avec Naples

(Belga) Dortmund a battu Liverpool 3-2 (mi-temps: 1-1), vendredi lors du match d'ouverture de la tournée américaine du club anglais champion d'Europe à South Bend (Indiana). Les Diables Rouges du Borussia, Thorgan Hazard et Axel Witsel, ont tous les deux disputé la deuxième mi-temps. Simon Mignolet a pour sa part joué les nonante minutes dans le but des Reds. Divock Origi a de son côté remplacé Rhian Brewster à une demi-heure de la fin.

Les deuxièmes du championnat allemand n'ont pas fait de quartier face à une défense un peu rouillée des dauphins de la Premier League, privés de plusieurs de leurs éléments-clés. Les buts de Dortmund ont été inscrits par Paco Alcacer (3e), Thomas Delaney, sur un assist d'Hazard (53e), et Jacob Bruun Larsen (58e). Les internationaux brésiliens Roberto Firmino et Alisson étaient tous deux absents chez les Reds après leur campagne de Copa América, tout comme Mohamed Salah et Sadio Mané, mobilisés pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sont dès lors les jeunes Harry Wilson (35e) et Brewster (75e sur penalty) qui ont alimenté le marquoir pour Liverpool. Liverpool affrontera l'équipe espagnole de Séville dimanche au Fenway Park de Boston lors du deuxième match de sa tournée américaine. Dries Mertens a lui joué ses (nonante) premières minutes de la nouvelle saison pour le compte du Napoli, vendredi soir contre les amateurs de Serie C FeralpiSalo. Naples l'a emporté 5-0 grâce à des buts signés Manolas (6e.), Verdi (52e et 61e), Tonelli (58e) et Tutino (83e). En stage à Dimaro dans la région du Trentin-Haut-Adige, Naples se mesurera mercredi à Cremonese (Serie B). Enfin dans les Alpes suisses, Everton, grâce à un but inscrit par Seamus Coleman à la 72e minute, a battu Monaco 1-0. Nacer Chadli a joué les 65 premières minutes pour le compte de l'équipe monégasque, à cette occasion, tandis que de retour à Everton après son prêt à la Fiorentina, Kevin Mirallas a lui disputé les 12 dernières. (Belga)