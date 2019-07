En 1969, Armstrong marchait sur la Lune: "J'avais peur qu'en mettant le pied, il se passe quelque chose", se souvient Joëlle Milquet, 8 ans à l'époque

Quand Neil Amstrong et Buzz Aldrin ont marché sur la Lune, c'était une victoire incontestable des Etats-Unis. Mais cet exploit a été suivi dans le monde entier. 50 ans plus tard, on peut dire qu'il a vraiment marqué les esprits.

En 1969, Eddy Merckx a 24 ans. A cette époque, il vient de gagner le Tour de France. Devant sa télévision, il découvre l'exploit. "Ça m'a permis de regarder la télévision à 3 heures du matin et voir l'alunissage. Après ça, j'ai éteint la télé et j'ai dormi jusque 8,9 heures", se souvient le cycliste. Christian De Pape et Frédéric Bastien, animateurs et journalistes à Bel RTL, avaient 11 ans à cette époque. L'un a suivi l'événement en direct tandis que l'autre a préféré le différé. "J'ai négocié avec mes parents. J'avais l'excuse de l'école puisque là-bas on en parlait. Il fallait absolument avoir vu ça donc c'était l'excuse pour pouvoir veiller un peu plus tard", confie Christian De Pape. Il raconte avoir été émerveillé par cet exploit. "On se rendait compte de l'exploit technique que ça pouvait être. Ce premier pas pour l'Homme était un événement", ajoute le journaliste.





"On se sentait dans une sorte de communion collective"



Frédéric Bastien, quant à lui, dormait profondément pendant que Neil Armstrong faisait les premiers pas sur la Lune. "Mes parents ne m'ont pas réveillé car ils estimaient que c'était trop tôt", raconte-t-il. Avant d'ajouter: "La première image marquante, je crois que c'est celle de voir ce drôle d'engin qui est un peu comme une araignée se poser sur le sol de la Lune. Mais après, j'ai attendu quelques heures pour voir le premier pas. Ce qui est magique, c'est que lorsque le soleil se couchait, on regardait tous la Lune en se disant 'Ils y vont, ils y sont, ils ont marché dessus. C'est magnifique". Pour Joëlle Milquet, redevenue avocate après une longue carrière politique, se souvient aussi. A cette époque, elle était âgée de 8 ans seulement. "J'avais peur qu'en mettant le pied, il se passe quelque chose. On est petit", sourit-elle. Avant d'ajouter: "La planète entière voyait cet événement. On se sentait dans une sorte de communion collective avec ces 3 hommes qui étaient sur la Lune".