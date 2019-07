Le parlement bruxellois donne la confiance au nouveau gouvernement Vervoort III

Le parlement bruxellois a octroyé samedi, majorité contre opposition - la représentante de DierAnimal a également voté pour - la confiance au nouveau gouvernement Vervoort III composé des familles socialistes et écologistes, de DéFI, et de l'Open Vld. Le représentant d'Agora s'est abstenu dans l'attente de la mise en oeuvre des initiatives citoyennes.



Ce gouvernement Vervoort III s'engage notamment à instaurer la neutralité "zéro carbone à l'horizon 2050, mettre en oeuvre un plan d'urgence afin d'apporter une solution à 15.000 ménages en attente de logement social, et à étendre la "garantie emploi jeune" à une "garantie solution" pour tous, permettant la création d'emplois via des stages et/ou formations rémunérés.

Pour l'opposition, ce gouvernement ne propose pas la rupture annoncée. Les autres assemblées bruxelloises ont également accordé la confiance aux nouveaux collèges de la commission communautaire commune, de la commission communautaire française et de la commission communautaire flamande.