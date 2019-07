Un Italien, un Russe et un Américain s'envolent pour l'ISS

(Belga) Un Américain, un Italien et un Russe ont décollé samedi pour la Station spatiale internationale (ISS), pour une mission coïncidant avec les 50 ans de l'alunissage historique d'Apollo 11.

Alexander Skvortsov de l'agence russe Roskosmos, Andrew Morgan de la NASA et Luca Parmitano de l'Agence spatiale européenne (ESA) sont partis à 22h28 (18h28 HB) du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstanpour un vol de six heures jusqu'à la station orbitale internationale. Cette mission programmée le 20 juillet correspond jour pour jour aux premières foulées sur la Lune des astronautes américains Neil Armstrong et Buzz Aldrin en 1969. Des trois voyageurs partant pour l'ISS samedi, seul le Russe Skvortsov, 53 ans, était né lors de cet événement planétaire qui marqua la victoire des Etats-Unis sur l'URSS dans la course à l'espace. (Belga)