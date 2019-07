La famille royale réunie pour le traditionnel Te Deum (vidéo)

Plus de 1.000 personnes, selon la police sur place, se sont rassemblées dimanche dès 09h30 autour de la cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule à Bruxelles pour voir le couple royal et ses quatre enfants au traditionnel Te Deum de la fête nationale.

Comme chaque année pour le 21 juillet, le Roi Philippe et la Reine Mathilde ont assisté ce dimanche matin au traditionnel "Te Deum" à la cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule à Bruxelles. La princesse Elisabeth, Duchesse de Brabant, le prince Gabriel, le prince Emmanuel et la princesse Eléonore étaient également présents.







Une cérémonie axée sur la solidarité

L'archevêque Jozef De Kesel a célébré la cérémonie, qui a débuté à 10H00. Il a appelé à prier pour les gouvernants afin "qu'ils oeuvrent pour le bien de tout le monde et au service de toutes les communautés et citoyens de ce pays". Il a également déclaré espérer que les citoyens tous ensemble puissent "s'engager pour une société plus humaine et fraternelle, une société bâtie sur le respect de l'autre et la solidarité".

L'assemblée à l'intérieur de l'église comptait, comme chaque année, au moins 800 personnes, parmi lesquelles des corps constitués, de nombreux ambassadeurs et représentants politiques, à commencer par le Premier ministre Charles Michel et les ministres fédéraux Didier reynders, Pieter De Crem, Marie-Christine Marghem et le président de la Chambre Patrick Dewael.

A l'issue de la cérémonie, le couple royal et ses enfants Elisabeth, Eléonore, Gabriel et Emmanuel ont pris un bain de foule d'une trentaine de minutes. Ils ont été accueillis sous des applaudissements et des "Vive le roi", "Vive la reine" et "Vive la Belgique" dès la descente des marches de la cathédrale.







Didier Reyners (MR) ainsi que le Premier ministre en affaires courantes, Charles Michel (MR).



