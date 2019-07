Mondiaux de natation: Yusra Mardini, de la Syrie en guerre aux bassins mondiaux

Loin des bombes qui lacèrent la Syrie et de la Méditerranée qui a failli l'engloutir, la nageuse Yusra Mardini dispute en Corée du Sud ses deuxièmes Mondiaux sous la bannière d'athlètes réfugiés.

Voilà quatre ans que Yusra Mardini a quitté Damas, ses parents et sa petite soeur pour fuir les explosions qui déchiraient la capitale syrienne: "Il y avait des attaques à la bombe qui fendaient parfois les fenêtres autour de la piscine", se souvient encore la nageuse de 21 ans, dépeignant à l'AFP une vie sous "terreur constante".

Son histoire, digne d'un film et d'ailleurs en passe d'être adaptée dans une production hollywoodienne, a fait le tour du monde: à l'été 2015, en pleine traversée de la Méditerranée pour rejoindre l'Europe comme des milliers de Syriens, Yusra Mardini sauve des eaux son canot bondé de migrants, promis au naufrage.

Quelque part entre la ville turque d'Izmir et l'île grecque de Lesbos, le moteur de l'embarcation, prévue pour accueillir sept personnes tout au plus, a lâché après seulement 30 minutes de mer mettant en péril les 20 passagers de l'esquif surchargé.

Seules à savoir nager, Mardini et sa soeur Sarah se sont jetées dans les eaux noires pour tracter le bateau jusqu'à la côte, finalement atteinte au bout de trois heures d'un effort harassant, à peine imaginable.

Quatre ans après, c'est le tableau d'affichage du bassin de Gwangju qui lui arrache une grimace: avec 1min 8.79sec, elle n'améliore pas son record personnel sur 100m papillon. Son temps, le 47e des séries, affiche 12 secondes de plus que celui de la championne du monde en titre Sarah Sjostrom.

"Je ne suis pas vraiment satisfaite", commente-t-elle. "J'ai quelques problèmes avec mon épaule mais j'ai repris l'entraînement. Il me reste le 100m nage libre, j'ai hâte d'y être", se projette Yusra Mardini, désormais installée à Berlin après avoir débarqué en Grèce avec "en tout et pour tout un jeans et un tee-shirt" et "même plus de chaussures".

Devenue ambassadrice de bonne volonté du Haut-Commissariat aux Réfugiés de l'ONU après sa participation aux Jeux de Rio en 2016 sous la bannière d'une équipe de réfugiés, Yusra Mardini garde un souvenir "incroyable" de son aventure olympique et de "l'accueil des gens".

"Au départ, je refusais de faire partie d'une délégation de réfugiés parce que je craignais que certains pensent que je n'étais là qu'en raison de mon histoire", raconte-t-elle.

"Je voulais le mériter. Mais je me suis rendu compte que c'était une opportunité de représenter ces gens --alors j'ai saisi cette chance et je ne l'ai jamais regretté", savoure-t-elle, "fière de représenter des millions de personnes déplacées dans le monde".