Mouvement de contestation à Hong Kong - La police tire contre des protestataires anti-gouvernementaux

(Belga) La police a eu recours à des tirs de balles en caoutchouc dimanche soir à l'issue d'un rassemblement de plusieurs dizaines de milliers de personnes à Hong Kong. Les protestataires critiquent le gouvernement local pro-chinois du territoire semi-autonome.

Cette intervention a eu lieu dimanche après une nouvelle manifestation monstre dans les rues de Hong Kong pour protester contre le gouvernement pro-Pékin. La police a tiré des balles en caoutchouc à de nombreuses reprises dans la foule qui continuait d'occuper les rues du centre de la ville peu avant minuit, selon un journaliste de l'AFP. Par ailleurs, dans une gare du nord-ouest de la ville, dans le district de Yuen Long proche de la frontière chinoise, des hommes masqués vêtus de blanc et brandissant des bâtons ont chargé la foule, passant notamment à tabac la journaliste du journal Stand News qui diffusait un live Facebook des événements. Les organisateurs ont fait état de 430.000 personnes ayant participé à la manifestation de ce dimanche. Hong Kong est le théâtre depuis le 9 juin de gigantesques manifestations contre le gouvernement local, marquées de façon sporadique par des affrontements violents entre contestataires et policiers. Les protestataires ont jeté des oeufs sur la façade du bureau de liaison du gouvernement chinois. "Nous sommes ici pour dire que Pékin viole nos valeurs fondamentales et nos procédures judiciaires", a déclaré à l'AFP un manifestant de 19 ans. Un homme portant un masque noir et un casque de vélo a ensuite lu une liste de revendications dans un mégaphone. (Belga)