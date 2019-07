Les dix plus gros succès du box-office mondial, "Avengers: Endgame" en tête

"Avengers: Endgame", dernier épisode de la saga Marvel entamée en 2008, vient de se hisser au premier rang du box-office mondial de tous les temps, battant le record jusqu'alors détenu par "Avatar", avec 2,790 milliards de dollars récoltés depuis son lancement mondial, le 24 avril, selon Disney.

Voici le nouveau palmarès des dix plus gros succès dans les salles de cinéma de la planète, en volume de recettes et non pas en nombre de spectateurs, comme c'est le cas en France par exemple. Cinq d'entre eux sont issus de l'univers des super-héros Marvel.

1. "Avengers: Endgame" (2019): 2,790 milliards de dollars

réalisé par Anthony Russo et Joe Russo

2. "Avatar" (2009): 2,788 milliards de dollars

réalisé par James Cameron

3. "Titanic" (1997): 2,187 milliards de dollars

réalisé par James Cameron

4. "Star Wars: l'Eveil de la Force" (2015): 2,068 milliards de dollars

réalisé par J. J. Abrams

5. "Avengers: Infinity War" (2018): 2,048 milliards de dollars

réalisé par Anthony Russo et Joe Russo

6. "Jurassic World" (2015): 1,672 milliard de dollars

réalisé par Colin Trevorrow

7. "The Avengers" (2012): 1,519 milliard de dollars

réalisé par Joss Whedon

8. "Fast & Furious 7" (2015): 1,516 milliard de dollars

réalisé par James Wan

9. "Avengers: l'ère d'Ultron" (2015): 1,405 milliard de dollars

réalisé par Joss Whedon

10. "Black Panther" (2018): 1,346 milliard de dollars

réalisé par Ryan Coogler

Certains spécialistes font remarquer que ce classement, fondé uniquement sur les recettes des salles, ne reflète pas nécessairement avec précision la popularité d'un film car l'inflation gonfle mécaniquement le succès des nouvelles productions.

A titre d'exemple, le site spécialisé Box Office Mojo estime que le prix moyen de la place de cinéma a augmenté d'environ 20% aux Etats-Unis depuis 2009, date du record établi par "Avatar", passant de 7,50 à 9,01 dollars actuellement.

"Avatar" avait récolté 760 millions de dollars sur le marché américain à l'époque: aujourd'hui la somme dépasserait donc 900 millions de dollars.

Autrement dit, avec les chiffres corrigés de l'inflation, le record à battre par "Avengers: Endgame" serait non pas de 2,78 milliards mais d'au moins 3 milliards.

Ce mode de calcul est très imprécis, en particulier pour les films anciens, mais la plupart des experts sont d'accord sur le fait que c'est "Autant en emporte le vent", sorti en 1940 avec Clark Gable et Vivien Leigh, qui reste en tête du palmarès des plus grands succès du cinéma de tous les temps si l'on prend en compte l'inflation.

Viendraient ensuite "Titanic" et "Avatar" au coude à coude, puis "La Guerre des Etoiles", premier opus de la saga Star Wars sorti en 1977.