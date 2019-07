Défiance anonyme de 6 politiques contre Charles Michel: en réponse, 45 personnalités du MR réaffirment leur soutien à leur président

Un groupe anonyme de 6 ministres, anciens ministres et parlementaires, estime dans des propos répercutés par le journal Le Soir que Charles Michel doit quitter la présidence du parti dès la rentrée. En réponse, 45 personnalités du MR ont réaffirmé que l'"unité" et la "sérénité" régnaient au sein du Mouvement Réformateur.

"Nous, ministres, présidente d'assemblée parlementaire, chefs de groupe et administrateur délégué du Centre Jean Gol du Mouvement Réformateur, rappelons que le MR est pleinement mobilisé dans l'unité et la sérénité pour l'avenir de notre pays, de nos régions et de l'espace francophone", ont affirmé ces personnalités dans un communiqué. "Nous regrettons et condamnons les expressions anonymes qui vont frontalement à l'encontre des valeurs libérales de liberté et de responsabilité. Depuis les élections, les différentes instances se sont réunies à différentes reprises et chacun a l'occasion en permanence de communiquer et de défendre son point de vue", ajoute le texte.



Quoi qu'il advienne, M. Michel ne cumulera pas sa future fonction de président du Conseil européen avec la présidence du MR - un cumul qui est incompatible - et il ne rentre nullement dans les intentions de M. Michel de garder la main en confiant la présidence du parti à un proche.



Les instances apprécieront le calendrier électoral conformément aux statuts, a-t-on souligné chez les libéraux.