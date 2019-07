La commune d'Aywaille ravit ses habitants avec… un parc à chiens gratuit: "C'est vraiment super" (vidéo)

Un parc à chiens a été inauguré il y a quelques jours dans la commune d'Aywaille. Ce nouvel espace était très attendu par les habitants, car de nombreux maîtres vivent avec leur animal dans un appartement.

La demande était pressante et le parc à chiens gratuit vient de voir le jour, pour le plus grand plaisir des animaux et de leurs maîtres. "C'est convivial, on rencontre du monde, c'est vraiment super, confie l'un d'entre eux. Les chiens peuvent se libérer, à condition qu'ils ne soient pas agressifs."

La police reconnait que les comportements agressifs de certains chiens déambulant en liberté pourraient être évités grâce à ces terres de 1.500 mètres carré. "On peut le laisser en liberté sur une voie sans circulation, mais c'est à nous de le contrôler. Là, tout est grillagé, c'est génial." Les propriétaires des appartements de la commune sont tous ravis.

Ce parc à chiens, c'est aussi un véritable lieu de rencontre. "Les gens interagissent quand ils sont avec leur chien, explique Laurence Culot (MR, échevine du bien-être animal et vétérinaire). Alors que quand ils n'ont pas de chien, ils ne se posent pas la question. C'est paradoxal, mais c'est comme ça."

Coût de l'investissement communal: 5.000 euros.