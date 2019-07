Victime d'un vol, il tue l'un de ses agresseurs avec sa voiture

Le jeune homme avait rendez-vous pour acheter deux téléphones repérés sur Le bon coin. Un guet-appens qui s'est transformé en drame.

Un homme d'une vingtaine d'année a tué un piéton, âgé de 20 ans, qui venait de lui extorquer de l'argent avec l'aide d'un complice, vendredi soir à Dourges, dans le Pas-de-Calais. Il a été mis en examen ce dimanche 22 juillet pour "homicide involontaire".



À l’origine, une annonce sur le Bon Coin qui était en réalité un guet-appens. Le conducteur s'est rendu à la gare de Dourges avec 1.400 euros en liquide dans sa sacoche pour acheter deux téléphones. Selon ses déclarations citées par le parquet de Bethune, le conducteur a "suivi le vendeur à pieds" quand il s'est retrouvé pris au piège : "Une seconde personne, vêtue de noir avec un foulard et une capuche, l'attendait".



Il a couru à sa voiture mais "les deux piétons ont ouvert sa portière et lui ont donné des coups de poing et de pied" pour lui voler sa sacoche, l'un d'eux le "gazant au visage", a précisé le magistrat, ajoutant que des traces et odeurs de gaz avaient été retrouvées dans l'automobile.



Puis le conducteur a suivi ses agresseurs en voiture, pour "récupérer sa sacoche", affirme-t-il. "Tout s'est passé très vite, celui qui portait une cagoule s'est retrouvé collé au mur et l'autre sur le capot", a-t-il raconté aux enquêteurs.



Percuté vendredi vers 21h20, le piéton a été transporté à l'hôpital par les pompiers. Il y est décédé samedi. Son complice a pris la fuite. Toujours non-identifié, il est visé des chefs d'"extorsion commise avec arme" et de "non assistance à personne en danger".