Cristiano Ronaldo ne sera pas poursuivi pour viol aux Etats-Unis

La justice américaine a décidé, faute de preuves, de ne pas inculper pour viol le footballeur portugais Cristiano Ronaldo, a annoncé lundi le procureur en charge du dossier.

Une ancienne mannequin américaine, Kathryn Mayorga, 35 ans, a accusé le quintuple Ballon d'or de l'avoir violée en 2009 dans une chambre d'hôtel de Las Vegas.

"Sur la base des informations disponibles", ces "accusations ne peuvent pas être prouvées au-delà d'un doute raisonnable", selon un communiqué du procureur du comté de Clark, dans le Nevada.

L'ancienne star de Manchester United et du Real Madrid, 34 ans, qui joue actuellement à la Juventus Turin, a toujours nié ces allégations, affirmant avoir eu une relation "complètement consentie" avec la jeune mannequin.

Les avocats de Kathryn Mayorga n'ont pas répondu aux demandes de l'AFP pour commenter cette décision, qui met un terme aux poursuites.

Le joueur n'a pas non plus réagi.

Le 13 juin 2009, la plaignante avait appelé la police de Las Vegas pour dénoncer un viol, mais avait refusé d'identifier son agresseur. Le dossier avait alors été refermé.

Le procureur du comté de Clark note qu'à l'époque des faits présumés, les policiers n'avaient pas pu enquêter sur des éléments de preuves, la jeune femme ayant choisi de taire l'identité de son agresseur et le lieu de l'agression.

Les images vidéo des événements avant et après les faits avaient également été perdues.

En 2010, Kathryn Mayorga avait passé un accord au civil avec Cristiano Ronaldo à ce sujet.

En août 2018, elle avait repris contact avec la police de Las Vegas en demandant la réouverture de son dossier et avait accusé pour la première fois le footballeur.

- Echantillons ADN -

"Malgré le fait que neuf ans ont passé, la police a enquêté sur ses allégations", mais celles-ci n’ont pas pu être prouvées. "En conséquence, aucune poursuite ne sera engagée", écrit encore le procureur.

L'attaquant avait assuré en octobre dernier être "un exemple" sur et en dehors du terrain.

"Dans cette situation, je ne vais pas mentir. Mes avocats sont confiants et bien sûr moi aussi (...) Bien sûr, la vérité vient toujours en premier. Alors, je vais bien", avait-il ajouté.

La procédure judiciaire a traîné en longueur depuis le dépôt de la plainte en septembre dernier. Les avocats américains de Mme Mayorga ont eu beaucoup de difficultés à remettre en mains propres à Cristiano Ronaldo son assignation à comparaître devant un tribunal de Las Vegas, comme la loi du Nevada le demande.

Les avocats avaient alors décidé de porter plainte au niveau fédéral.

D'après des documents judiciaires consultés par l'AFP, ils ont finalement réussi le 22 mars à le localiser.

Des démarches conformes aux procédures européennes en la matière ont été engagées auprès des autorités italiennes pour assigner Cristiano Ronaldo, selon ces documents.

En janvier dernier, la police de Las Vegas avait adressé une requête aux autorités italiennes pour obtenir un échantillon d'ADN de Cristiano Ronaldo, une mesure habituelle dans un tel cas de figure. Il n'est pas clair si le joueur a accepté de se soumettre à cet examen.

En mars, la Juventus Turin avait indiqué que sa tournée d'été se déroulerait cette année en Asie, et non plus aux Etats-Unis comme lors des dernières saisons.