Météo - Du soleil comme s'il en pleuvait

(Belga) Le ciel sera bleu mardi et le soleil continuera de briller de mille feux, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). L'est du pays pourrait se trouver sous quelques voiles d'altitude. Le thermomètre chauffera, affichant 28 à 29 degrés à la Côte et sur les sommets de l'Ardenne, et jusqu'à 34 degrés en Campine. Un vent faible soufflera de direction sud-est tandis qu'au littoral, il sera modéré de secteur nord-est.

La nuit sera douce, avec des minima compris entre 14 et 23 degrés. Presque aucun nuage ne viendra gâcher le ciel serein. La Belgique suffoquera mercredi, avec un mercure oscillant entre 32 et 38 degrés. L'ouest du pays pourrait bénéficier d'une petite brise maritime en cours d'après-midi et de soirée, ce qui ramènera de l'air un peu moins chaud. La nuit sera brûlante, avec des températures qui ne descendront pas sous les 20 degrés dans la plupart des régions. La vague de chaleur s'accentuera encore jeudi, avec des températures grimpant jusqu'à 39 degrés. Il s'agira probablement de la journée la plus chaude. (Belga)