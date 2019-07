Il roule avec 270 kg de drogue dans sa camionnette et emboutit… une voiture de police (vidéo)

Ce lundi 22 juillet, un chauffeur maladroit a permis à la police de Sydney, en Australie, de faire une importante saisie de drogue.

L'homme de 28 ans roulait à bord d'une camionnette remplie de drogue. Elle contenait en effet 270 kg de méthamphétamines, d'une valeur de 200 millions de dollars. Sans raison apparente, il a embouti une voiture de police vide, devant un commissariat de Sydney.

Il a rapidement pris la fuite, mais a été rattrapé par la police une heure plus tard. La police a diffusé les images de la drogue soigneusement emballée dans des cartons, à l'arrière du fourgon. Le chauffeur a été arrêté et poursuivi pour possession de drogue et conduite négligente.