Il ne faut JAMAIS dégeler des aliments à température ambiante par une chaleur pareille

Chaleur et soleil signifient souvent barbecue entre amis ou en famille. Pour en profiter sans risque et éviter de se retrouver chez le médecin le lendemain, l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) diffuse mardi quelques conseils, dont celui de ne jamais décongeler des viandes, poissons et même légumes à température ambiante. En effet, les bactéries ont alors l'occasion et le temps de proliférer.

Qui dit barbecue, dit viandes grillées. Or, avec ces fortes chaleurs, il faut être bien attentif à la fraîcheur des préparations.





Rentrer directement chez soi mettre tout au frigo



"Les bonnes pratiques commencent au magasin", souligne l'Afsca. Les ingrédients frais ne doivent être achetés qu'à la fin des courses, ce qui évite de les laisser chauffer dans la voiture pendant les autres emplettes.





Ne pas hésiter à diminuer la température du frigo



Une fois chez soi, la température du frigo doit être réglée entre 4 et 5 degrés. Si le réfrigérateur est plein, le niveau de refroidissement devra être plus élevé.





Surtout pas de flammes



Devant le grill, il faut à tout prix empêcher les flammes d'atteindre la viande "car des substances nocives et potentiellement cancérigènes peuvent alors se former: les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)". Si les braises ne sont pas grises, inutile de déposer les saucisses, brochettes et autres ailes de poulet sur la grille, mieux vaut continuer de prendre l'apéro, recommande l'Agence. Le maître du barbecue devra être particulièrement attentif aux marinades et viandes grasses, dont les graisses peuvent couler sur les braises et raviver les flammes.





Conserver les restes au frigo



Les restes pourront être réchauffés plus tard si la viande grillée a bien été conservée au frigo. Il vaut mieux la réchauffer dans une poêle ou au four.





Dégeler au frigo ou au micro-ondes



Enfin, l'Afsca est catégorique en ce qui concerne les viandes, poissons et légumes congelés: "Ne laissez jamais ce type d’aliment décongeler toute la journée à température ambiante, au bain-marie ou au soleil, surtout pas en été, car cela permet aux bactéries de vite proliférer".