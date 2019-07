Le frère du milliardaire indien Mittal arrêté en Bosnie

(Belga) L'industriel indien Pramod Mittal, le frère du milliardaire Lakshmi Mittal, a été arrêté mardi en Bosnie dans une enquête financière sur des fraudes présumées, a annoncé le parquet local.

Cette fraude présumée concerne la gestion d'une cockerie de Lukavac (nord-est) que cette homme d'affaire co-dirige depuis 2003. "La police, qui a agi sur ordre du parquet, a arrêté le président du conseil de surveillance de GIKIL, Pramod Mittal", a déclaré à la presse le procureur Cazim Serhatlic. GIKIL est une société fondée en 2003 et elle est co-dirigée par la Global Steel Holdings de Pramod Mittal et par une compagnie publique locale (KHK). La cockerie de Lukavac emploie un millier de personnes. Deux autres responsables de la compagnie, son directeur général Paramesh Bhattacharyya, ainsi qu'un membre du conseil de surveillance, ont également été arrêtés, selon la même source qui ne précise pas leur nationalité. Ils sont soupçonnés de "crime organisé, plus précisément d'abus de pouvoir et d'abus dans le domaine économique", a dit le procureur. Cazim Serhatlic a précisé que les suspects sont passibles de peines pouvant aller jusqu'à 45 ans de prison. Selon le procureur, un quatrième homme est visé par un mandat d'arrêt "parce qu'il est considéré comme membre de ce groupe criminel organisé, avec au sommet Pramod Mittal". Les suspects seront présentés au parquet mercredi. Selon le site d'information Zurnal.info, spécialisé dans le crime organisé, l'affaire porte sur le détournement d'"au moins 5 millions de marks" (2,5 millions d'euros). Frère cadet de Lakshmi Mittal, le PDG du géant de l'acier ArcelorMittal, Pramod Mittal a mené plusieurs investissements dans les Balkans. Il a notamment été propriétaire du complexe métallurgique bulgare Kremikovtsi, qui a cessé ses activités en 2009, ainsi que du club de foot CSKA Sofia, qu'il a vendu cette même année. (Belga)