Les parents de Théo Hayez envisagent désormais qu'il ait pu se noyer: "Il est en train de s’amuser avec les baleines, les tortues et les dauphins..."

Les parents de Théo Hayez ont publié un long message sur Facebook, a pu constater la Dernière Heure. Après avoir gardé espoir, ils envisagent désormais que leur fils puisse s'être noyé au large de Byron Bay en Australie. C'est la première fois qu'ils s'expriment publiquement sur "la trop courte vie de leur fils".

"Si Théo a quitté cette terre, il est actuellement en train de s’amuser avec les baleines, les tortues et les dauphins… (…) Vinciane, Lucas et moi, en regardant le beau sourire de Théo sur les photos de son aventure australienne, nous sommes soulagés de voir qu’il a passé les six derniers mois de sa vie trop courte dans un beau pays et y a rencontré des gens merveilleux", écrit son père, Laurent Hayez, dans ce message.



Pour rappel, Théo Hayez (18 ans), originaire de Overijse, a été aperçu pour la dernière fois le 31 mai dans la station balnéaire de Byron Bay, sur la côte est de l'Australie. Depuis lors, les recherches de grande ampleur n'ont livré aucun résultat. L'hypothèse la plus plausible serait qu'après s'être perdu dans un bois, il serait arrivé sur la côte et aurait tenté de rejoindre la plage via des rochers, se faisant surprendre par une vague puis les courants forts.