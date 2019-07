La Belgique va suffoquer, avec des températures qui vont friser les 40 degrés

(Belga) Notre pays sera inondé de soleil ce mercredi, selon les prévisions de l'IRM. La chaleur s'accentuera avec des températures qui atteindront 30 degrés en bord de mer, 33 ou 34 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 38 degrés, voire même 39 degrés, dans le centre du pays.

Une brise de mer se lèvera l'après­-midi et ramènera de l'air moins chaud sur l'ouest du pays. Sur le front de brise, des nuages pourront éventuellement se développer et provoquer une petite averse orageuse isolée. La nuit prochaine sera peu nuageuse et la chaleur ne déclinera que très lentement avec des minima de 19 à 24 degrés. Demain jeudi constituera la journée la plus chaude. Le ciel sera toujours bien ensoleillé mais une averse orageuse isolée n'est pas tout à fait exclue. La chaleur sera accablante avec des températures maximales qui se situeront autour de 38 ou 39 degrés dans le centre, voire localement 40 degrés. Pour rappel, l'IRM a pour la première fois placé notre pays en code rouge à la suite de la nouvelle canicule. Ce code rouge s'applique à tout le pays, excepté la Côte, depuis minuit la nuit dernière jusqu'à minuit samedi. Il implique plusieurs mises en garde et recommande certaines mesures comme: boire beaucoup, maintenir un régime salé, du repos, séjourner dans une pièce refroidie, utiliser des chiffons humides en cas de déshydratation et éviter le rayonnement direct du soleil. (Belga)