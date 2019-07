Canicule: voici le truc d'Anne pour avoir moins chaud :-)

Chacun a son truc pour avoir un peu moins chaud en ces temps de "code rouge". Celui d'Anne, qu'elle nous a soumis via le bouton orange Alertez-nous, est particulièrement original et amusant. Cette habitante de Loupoigne (commune de Genappe dans le Brabant wallon) lit des romans "froids".

"Je m’installe dans mon relax, tentures tirées et je lis des romans dont l’intrigue se passe en montagne, en hiver. Pluie, vent, rafales de neige, tout y est, plus vraie que nature! Certains auteurs rivalisent d’imagination pour me faire frissonner!", nous confie cette enseignante qui travaille à Jumet. Le froid extrême, elle ne l'a pas rencontré que dans les livres. Elle nous déclare que, plus jeune, elle pratiquait l'alpinisme de haute montagne sur les glaciers suisses. "Quels frissons, j’en tremble encore de froid", ajoute-t-elle.

Nous lui avons demandé une sélection de bouquins dans le cas où certains d'entre vous seraient intéressés d'essayer sa méthode. "Le dernier livre que je viens de terminer juste avant de rédiger ce mail et qui m’a gardé bien au frais est 'Plus près des Anges' de Jean Baptiste Bester. Il y a aussi 'La nuit des abîmes' de Juris Jurhevics et 'Glacé' de Bernard Minier, un de mes favoris. J’ai lu aussi 'Alaska' de James Michener. Sinon pour les grands nostalgiques, Frison Roche est imbattable. Et bien sûr notre chère Maria Chapdelaine", présente-t-elle.