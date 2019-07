Un Eurostar et un Thalys bloqués en rase campagne en pleine canicule cet après-midi: "C’était terrible, il faisait 50 degrés!"

Les passagers de trains internationaux Eurostar et Thalys étaient bloqués mercredi matin à proximité de Hal après l'arrachement d'une caténaire.

La caténaire en question a été arrachée par le pantographe de l'Eurostar, a précisé le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, Infrabel. Le courant sur la ligne a en conséquence dû être coupé.

"Il n'y a plus d’airco dans l'Eurostar. Tout le système électronique serait défectueux... aucune idée de combien de temps nous allons rester ici", fustige Olivier qui a contacté notre rédaction via le bouton orange Alertez-nous. Des voyageurs sont à l'ombre car leur voiture se trouve à dans le tunnel, mais pour d'autres la situation est plus compliquée car ils sont en plein soleil sans climatisation.





Les voyageurs attendaient dans un tunnel

Les quelque 300 passagers à bord du Thalys seront transbordés dans un autre train dans les "plus brefs délais" afin de pouvoir rejoindre leur destination finale, à savoir Paris, a précisé peu avant 13h00 un porte-parole de cette compagnie à l'agence Belga. L'incident entraîne actuellement des retards allant de une à deux heures pour les autres trains Thalys qui empruntent habituellement cette ligne.

Plan d'urgence communal déclenché

Dans l'attente d'être transférés, les passagers ont été transportés dans le hall omnisport de la commune d'Enghien. Le plan d’urgence communal a dû être enclenché, comme l'explique Dominique Eggermont, bourgmestre d'Enghien. "Ce train était bloqué un peu avant midi en rase campagne, en pleine chaleur, sans climatisation, sans possibilité d’ouvrir les fenêtres. Il faisait vraiment très très chaud. Nous avons dû rapidement prendre des mesures pour évacuer près de 300 personnes. Il y avait des PMR, de jeunes enfants, des bébés, des personnes âgées. Il fallait leur assurer la sécurité. Il y a eu trois transferts en ambulance de personnes qui nécessitaient une assistance médicale plus importante. On est venus rapidement sur place. Pour le reste, tout s’est bien passé et rapidement coordonné."

Des bus TEC ont aussi été réquisitionnés pour ramener les personnes en sécurité à l’ombre vers le centre sportif.

Dominique fait partie de ces passagers, il raconte: "Le train s’est arrêté brusquement. J’étais dans le compartiment hors voyageurs, entre les wagons. On trouvait que ça durait longtemps, les lumières se sont éteintes et on s’est retrouvés sur la lumière de secours. Quelques temps après, des gens de la SNCB ont circulé et nous ont avertis qu’il y avait un problème de caténaire et qu’on attendrait probablement un certain temps. Une autre personne nous a dit que ce serait au moins deux heures, jusqu’à 5 heures. On a eu directement des bouteilles d’eau fraîches, on a ouvert les portes du côté extérieur à la voie. J’avais la chance d’être à cet endroit. Des gens venaient se rafraîchir mais à côté c’était terrible, il faisait 50 degrés! Nous avons été avertis en temps et en heure. La seule incertitude qui réside aujourd’hui, c’est le problème des bagages", dit Christian, Liégeois d’origine parisienne, avant de courir chercher des informations.

Les passagers partaient de Cologne et allaient jusqu’à Paris. Thalys prendra les passagers à Bruxelles pour que les passagers rejoignent Paris. Selon nos informations, un train de passagers est parti vers 18 heures vers Paris.

Les près de 600 personnes qui se trouvaient dans l'Eurostar doivent également être transférées dans un autre train qui les ramènera à Bruxelles-Midi, a précisé cette compagnie sur Twitter.

Sur ce même réseau, plusieurs passagers se sont plaints d'avoir été bloqués sans air conditionné, alors que les températures grimpent. Vers 14h30, les voyageurs attendaient dans un tunnel, à l'abri du soleil, le train censé les ramener dans la capitale belge. Eurostar déconseille aux passagers au départ de Bruxelles de voyager ce mercredi et propose des échanges de tickets sans frais pour d'autres dates.